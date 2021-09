Settembre, è ancora caos autostrade: code e cantieri in Liguria

GENOVA - Un nuovo mese si apre ma la situazione dei cantieri autostradali causa di lunghe code sulle direttrici della Liguria non cambia e la Liguria si sveglia così come si era addormentata a fine agosto: in coda.

Già dalle prime ore del mattino la A10 è colpita da lunghe code in prossimità dei lavori in direzione Ventimiglia. Alle 9 sono già sei i chilometri di auto quasi ferme tra Varazze e Savona. A questo si aggiungono i lavori sulla A12, ripresi da inizio settimana, che causano ancora code dopo Rapallo verso Livorno e i consueti incolonnamenti ormai all'ordine del giorno sulla Serravalle: da Bolzaneto a salire verso Milano è ancora coda. Qui tutti gli aggiornamenti orari sulla situazione delle autostrade liguri.

La situazione alle ore 9

Sulla A10 Genova-Savona-Ventimiglia in direzione Ventimiglia coda di 6 km tra Varazze e Bivio A10/Inizio Complanare Savona per lavori.

Sulla A12 Genova-Rosignano in direzione Rosignano coda di 3 km tra Rapallo e Chiavari per lavori.

Sulla A7 Milano-Serravalle-Genova in direzione Milano coda di 1 km tra Genova Bolzaneto e Busalla per lavori e coda di 1 km tra Busalla e Ronco Scrivia per lavori.