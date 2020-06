Serie A, Genoa e Sampdoria tornano in campo: ecco giorni e orari delle partite

GENOVA - Pubblicato con le date e gli orari dei match il calendario della serie A. Squadre in campo praticamente ogni tre giorni. Gli orari delle partire sono in tre fasce: 17,15; 19,30; 21,45. Si parte per le genovesi da Inter-Sampdoria con i blucerchiati in campo domenica 21 giugno alle ore 21,45. Il Genoa tornerà a giocare due giorni dopo, il 23 giugno alle ore 21,45 contro il Parma.

Il derby della Lanterna è in programma mercoledì 22 luglio con calcio d'inizio alle 21,45. Ancora da definire gli orari delle ultime tre giornate di campionato che verranno decisi anche sulla base della sitazuione in cassifica delle squadre in un secondo momento. Si parte dai recuperi delle partite non giocate a inizio emergenza coronavirus.

Recuperi 25^ giornata (20-21 giugno)

Torino-Parma (sabato 20, ore 19.30 - SKY)

Verona-Cagliari (sabato 20, ore 21.45 - DAZN)

Atalanta-Sassuolo (domenica 21, ore 19.30 - SKY)

Inter-Sampdoria (domenica 21, ore 21.45 - SKY)

27^ giornata (22-24 giugno)

Fiorentina-Brescia (lunedì 22, ore 19.30 - SKY)

Lecce-Milan (lunedì 22, ore 19.30 - SKY)

Bologna-Juventus (lunedì 22, ore 21.45 - SKY)

Spal-Cagliari (martedì 23, ore 19.30 - SKY)

Verona-Napoli (martedì 23, ore 19.30 - DAZN)

Genoa-Parma (martedì 23, ore 21.45 - DAZN)

Torino-Udinese (martedì 23, ore 21.45 - SKY)

Inter-Sassuolo (mercoledì 24, ore 19.30 - DAZN)

Atalanta-Lazio (mercoledì 24, ore 21.45 - SKY)

Roma-Sampdoria (mercoledì 24, ore 21.45 - SKY)

28^ giornata (26-28 giugno)

Juventus-Lecce (venerdì 26 giugno, ore 21.45 – SKY)

Brescia-Genoa (sabato 27 giugno, ore 17.15 – SKY)

Cagliari-Torino (sabato 27 giugno, ore 19.30 – SKY)

Lazio-Fiorentina (sabato 27 giugno, ore 21.45 – DAZN)

Milan-Roma (domenica 28 giugno, ore 17.15 – DAZN)

Napoli-Spal (domenica 28 giugno, ore 19.30 – SKY)

Sampdoria-Bologna (domenica 28 giugno, ore 19.30 – SKY)

Sassuolo-Verona (domenica 28 giugno, ore 19.30 – DAZN)

Udinese-Atalanta (domenica 28 giugno, ore 19.30 – SKY)

Parma-Inter (domenica 28 giugno, ore 21.45 – SKY)

29^ giornata (30 giugno-2 luglio)

Torino-Lazio (martedì 30 giugno, ore 19.30 – SKY)

Genoa-Juventus (martedì 30 giugno, ore 21.45 – SKY)

Inter-Brescia (mercoledì 1 luglio, ore 19.30 – DAZN)

Bologna-Cagliari (mercoledì 1 luglio, ore 19.30 – SKY)

Fiorentina-Sassuolo (mercoledì 1 luglio, ore 21.45 – SKY)

Lecce-Sampdoria (mercoledì 1 luglio, ore 21.45 – DAZN)

Verona-Parma (mercoledì 1 luglio, ore 21.45 – SKY)

Spal-Milan (mercoledì 1 luglio, ore 21.45 – SKY)

Atalanta-Napoli (giovedì 2 luglio, ore 19.30 – DAZN)

Roma-Udinese (giovedì 2 luglio, ore 21.45 – SKY)

30^ giornata (4-5 luglio)

Juventus-Torino (sabato 4 luglio, ore 17.15 – SKY)

Sassuolo-Lecce (sabato 4 luglio, ore 19.30 – SKY)

Lazio-Milan (sabato 4 luglio, ore 21.45 – DAZN)

Inter-Bologna (domenica 5 luglio, ore 17.15 – DAZN)

Brescia-Verona (domenica 5 luglio, ore 19.30 – SKY)

Cagliari-Atalanta (domenica 5 luglio, ore 19.30 – SKY)

Parma-Fiorentina (domenica 5 luglio, ore 19.30 – SKY)

Sampdoria-Spal (domenica 5 luglio, ore 19.30 – DAZN)

Udinese-Genoa (domenica 5 luglio, ore 19.30 – SKY)

Napoli-Roma (domenica 5 luglio, ore 21.45 – SKY)

31^ giornata (7-9 luglio)

Lecce-Lazio (martedì 7 luglio, ore 19.30 – SKY)

Milan-Juventus (martedì 7 luglio, ore 21.45 – DAZN)

Fiorentina-Cagliari (mercoledì 8 luglio, ore 19.30, SKY)

Genoa-Napoli (mercoledì 8 luglio, ore 19.30, SKY)

Atalanta-Sampdoria (mercoledì 8 luglio, ore 21.45, SKY)

Bologna-Sassuolo (mercoledì 8 luglio, ore 21.45, SKY)

Roma-Parma (mercoledì 8 luglio, ore 21.45, DAZN)

Torino-Brescia (mercoledì 8 luglio, ore 21.45, SKY)

Spal-Udinese (giovedì 9 luglio, ore 19.30 – DAZN)

Verona-Inter (giovedì 9 luglio, ore 21.45 – SKY)

32^ giornata (11-13 luglio)

Lazio-Sassuolo (sabato 11 luglio, ore 17.15 – SKY)

Brescia-Roma (sabato 11 luglio, ore 19.30 – SKY)

Juventus-Atalanta (sabato 11 luglio, ore 21.45 – DAZN)

Genoa-Spal (domenica 12 luglio, ore 17.15 – DAZN)

Cagliari-Lecce (domenica 12 luglio, ore 19.30 – SKY)

Fiorentina-Verona (domenica 12 luglio, ore 19.30 – DAZN)

Parma-Bologna (domenica 12 luglio, ore 19.30 – SKY)

Udinese-Sampdoria (domenica 12 luglio, ore 19.30 – SKY)

Napoli-Milan (domenica 12 luglio, ore 21.45 – SKY)

Inter-Torino (lunedì 13 luglio, ore 21.45 – SKY)

33^ giornata (14-16 luglio)

Atalanta-Brescia (martedì 14 luglio, ore 21.45 – SKY)

Bologna-Napoli (mercoledì 15 luglio, ore 19.30 – DAZN)

Milan-Parma (mercoledì 15 luglio, ore 19.30 – SKY)

Sampdoria-Cagliari (mercoledì 15 luglio, ore 19.30 – SKY)

Lecce-Fiorentina (mercoledì 15 luglio, ore 21.45 – DAZN)

Roma-Verona (mercoledì 15 luglio, ore 21.45 – SKY)

Sassuolo-Juventus (mercoledì 15 luglio, ore 21.45 – SKY)

Udinese-Lazio (mercoledì 15 luglio, ore 21.45 – SKY)

Torino-Genoa (giovedì 16 luglio, ore 19.30 – SKY)

Spal-Inter (giovedì 16 luglio, ore 21.45 – DAZN)

34^ giornata (18-20 luglio)

Verona-Atalanta (sabato 18 luglio, ore 17.15 – SKY)

Cagliari-Sassuolo (sabato 18 luglio, ore 19.30 – SKY)

Milan-Bologna (sabato 18 luglio, ore 21.45 – DAZN)

Parma-Sampdoria (domenica 19 luglio, ore 17.15 – DAZN)

Brescia-Spal (domenica 19 luglio, ore 19.30 – SKY)

Fiorentina-Torino (domenica 19 luglio, ore 19.30 – DAZN)

Genoa-Lecce (domenica 19 luglio, ore 19.30 – SKY)

Napoli-Udinese (domenica 19 luglio, ore 19.30 – SKY)

Roma-Inter (domenica 19 luglio, ore 21.45 – SKY)

Juventus-Lazio (lunedì 20 luglio, ore 21.45 – SKY)

35^ giornata (21-23 luglio)

Atalanta-Bologna (martedì 21 luglio, ore 19.30 – SKY)

Sassuolo-Milan (martedì 21 luglio, ore 21.45 – SKY)

Parma-Napoli (mercoledì 22 luglio, ore 19.30- DAZN)

Inter-Fiorentina (mercoledì 22 luglio, ore 21.45 - SKY)

Lecce-Brescia (mercoledì 22 luglio, ore 21.45 - SKY )

Sampdoria-Genoa (mercoledì 22 luglio, ore 21.45 - SKY)

Spal-Roma (mercoledì 22 luglio, ore 21.45 - DAZN)

Torino-Verona (mercoledì 22 luglio, ore 21.45 - SKY)

Udinese-Juventus (giovedì 23 luglio, ore 19,30 - SKY)

Lazio-Cagliari (giovedì 23 luglio, ore 21.45 - SKY)

Date e orari delle giornate dalla 36^ alla 38^ verranno definite e comunicate dalla Lega Serie A nelle prossime settimane. Di seguito il programma delle ultime tre giornate di campionato

36^ giornata

Bologna-Lecce

Brescia-Parma

Cagliari-Udinese

Genoa-Inter

Juventus-Sampdoria

Milan-Atalanta

Napoli-Sassuolo

Roma-Fiorentina

Spal-Torino

Verona-Lazio

37^ giornata

Cagliari-Juventus

Fiorentina-Bologna

Inter-Napoli

Lazio-Brescia

Parma-Atalanta

Sampdoria-Milan

Sassuolo-Genoa

Torino-Roma

Udinese-Lecce

Verona-Spal

38^ giornata

Atalanta-Inter

Bologna-Torino

Brescia-Sampdoria

Genoa-Verona

Juventus-Roma

Lecce-Parma

Milan-Cagliari

Napoli-Lazio

Sassuolo-Udinese

Spal-Fiorentina