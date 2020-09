Serie A dal 20 settembre 2020 al 23 maggio 2021, arrivano i calendari

GENOVA - Mancano poche ore alla pubblicazione del calendario della Serie A 2020/2021, che verrà compilato alle 12 di mercoledì 2 settembre. Il torneo si disputerà dal 20 settembre al 23 maggio 2021.

Sono stati intanto anticipati i criteri immessi nell'elaboratore elettronico incaricato di redigere la griglia delle 38 giornate.

Come nello scorso campionato, Roma e Lazio giocheranno l'ultima partita del prossimo entrambe in trasferta, perché sarà indisponibile dal 18 maggio 2021 lo stadio Olimpico, sede della gara inaugurale dell'Europeo, rinviato di un anno per l'emergenza coronavirus. E' uno dei criteri di cui si terrà conto nella compilazione del calendario del prossimo campionato di Serie A, che inizierà nel fine settimana del 20 settembre per concludersi domenica 23 maggio 2021, con sei turni infrasettimanali (16 e 23 dicembre, 6 gennaio, 2 febbraio, 21 aprile e 12 maggio) e tre soste per gli impegni delle nazionali (nei fine settimana dell'11 ottobre, del 15 novembre e del 28 marzo).

Sono sostanzialmente uguali a quelli dell'anno scorso i criteri per il calendario, che verrà svelato alle 12 in diretta sugli account social, sul canale YouTube e sul sito della Lega. Non e' escluso che la Serie A si apra con qualche big match. Non sarà in ogni caso un derby, perché le stracittadine non sono possibili né alla prima né all'ultima giornata, né nei turni infrasettimanali feriali e si effettuano in giornate diverse fra loro.

E' anche prevista alternanza assoluta degli incontri in casa ed in trasferta per le squadre di Genova, di Milano, di Torino e per quelle della Capitale, a eccezione appunto del turno finale per Lazio e Roma. Fra gli altri vincoli, quello per cui il primo e l'ultimo turno avranno essere completamente diversi (indipendentemente dall'ordine casa/trasferta delle sfide) da quelli degli ultimi due campionati.

Inoltre non vi puo' essere alcun incontro ripetuto (stessa partita alla stessa giornata, con lo stesso ordine casa/trasferta) rispetto al calendario dello scorso campionato. Come sempre é previsto un criterio per chi gioca le coppe. Le squadre impegnate in Champions (Atalanta, Inter, Juventus e Lazio) non incontrano quelle partecipanti all'Europa League (Napoli, Milan e Roma) nelle giornate poste tra un turno di Europa League e un turno successivo di Champions.