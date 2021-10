Scuole e allerta meteo, ecco l'elenco di chi le tiene chiuse e chi aperte

GENOVA - Scuole chiuse a macchia di leopardo in Liguria. Difficile la comunicazione delle decisioni dei primi cittadini, in un momento in cui i social sono down ed è difficile arrivare a tutti. Il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini ha subito emesso l'ordinanza di sospensione dell'attività didattica in presenza nelle scuole di ogni grado della città della Spezia. D'obbligo specificare che la chiusura degli edifici scolastici non signifca "niente scuola", dato che molti istituti hanno deciso di ricorrere alla didattica a distanza.

Confermata per il momento invece l'apertura delle scuole nella città di Genova.

A Torriglia il sindaco Maurizio Beltrami è dell'orientamento di tenere aperte le scuole, anche se c'è ancora qualche incertezza di fronte al quadro meteo delle prossime ore. Aperte a a Savignone, Casella, Busalla, Isola del Cantone, Ronco Scrivia, Vobbia e Crocefieschi. Aperte anche a Montoggio, anche se il sindaco Faustino Mauro Fantoni ha qualche apprensione per la notte, ma si augura che la situazione resti tranquilla per poter aprire gli istituti domani.

ATTIVITA' DIDATTICA SOSPESA NEI COMUNI DI: