Scuola, Toti: "Siderale la distanza del Comitato tecnico-scientifico dalla vita reale"

GENOVA - "Sulle scuole assistiamo per l'ennesima volta a un ignobile scaricabarile che dimostra la totale inadeguatezza dei ministeri delle Infrastrutture e dell'Istruzione e la siderale distanza del Comitato tecnico dalla vita reale delle persone di questo Paese (come se i liguri non lo sapessero già). Dal governo continuano ad arrivare solo regole inapplicabili, come il metro di distanza sui bus, inattuabili, come i distanziatori, e tardive, manca meno di un mese all'inizio della scuola. Ma non arriva una risorsa né un provvedimento di legge che semplifichi le normative di affidamento del sistema di trasporto aggiuntivo. L'unica cosa che riesce perfettamente a questo governo è proteggere loro stessi da ogni assunzione di responsabilità" afferma il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti sul tema dei trasporti in vista della riapertura delle scuole, dopo le riunioni di oggi tra governo e regioni.

"Come sempre correremo ai ripari con i nostri mezzi. Le Regioni si sono già assunte la responsabilità di riaprire questo Paese con le Linee guida e si assumeranno anche la responsabilità di mitigare l'ennesimo tragico fallimento a cui questo governo sta mandando incontro il paese con la riapertura delle scuole. Nei prossimi giorni Regione Liguria convocherà riunioni con i sindaci, le province e le aziende del trasporto pubblico locale per sopperire, come potremo, alle manifeste incapacità altrui" conclude Toti.