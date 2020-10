Scuola, a Genova da questa settimana al via l'utilizzo dei tamponi rapidi

GENOVA - In settimana la sanità ligure inizierà a utilizzare i tamponi 'rapidi' antigenici per individuare la positività al coronavirus nelle scuole di Genova. Lo comunica il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti nel punto stampa sulla pandemia.

"Abbiamo cominciato a utilizzare largamente i tamponi rapidi antigenici per lo screening - spiega -. L'obiettivo è aumentare i volumi dei controlli. Domani (oggi 6 ottobre ndr) supereremo i quattromila tamponi, i tamponi rapidi per lo screening sono uno strumento per poter poi utilizzare con maggiore appropriatezza i tamponi classici".