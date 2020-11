Sconti agli Over 65, si allarga la rete di negozi che aderisce all'iniziativa

GENOVA - Anche i supermercati Doro (gruppo Sogegross) aderiscono all'iniziativa "Sconti&Sicurezzadai 65 anni" per la protezione delle fasce più fragili della popolazione. Si aggiungono così i 22 punti vendita Doro, presenti in tutta la Liguria, ai Basko, ai discount Ekom e Conad che hanno aderito già da giovedì.

Il progetto riparte e prevede sconti in fasce orarie studiate per gli anziani, da lunedì al venerdì, al fine di proteggerli e indurli ad andare a fare gli acquisti negli orari che, in base alle tipologie di esercizi commerciali, sono quelle meno affollati e quindi più sicuri. L'iniziativa vuole essere un incentivo, per la categoria più a rischio, a organizzare la propria vita in modo da tutelarsi il più possibile. 'Sconti&sicurezza' è stata messa a punto da Regione Liguria su proposta del presidente Giovanni Toti, con il coordinamento dell'assessorato alle Politiche Sociali e della Camera di Commercio di Genova, la collaborazione del Comune di Genova, Ascom-Confcommercio, Confesercenti, Grande Distribuzione.

Il progetto prevede dal lunedì al venerdì tra le 9 e le 11 sconti di almeno il 5% nei mercati rionali e nei negozi di vicinato di alimentari aderenti. Tra le 13 e le 16 i supermercati liguri Basko, Doro, i discount Ekom e Conad di tutta la Liguria applicano lo sconto del 10% nei reparti di ortofrutta e pane. Tra le 13 alle 16 sconti di almeno il 5 nei negozi di vicinato di ortofrutta aderenti Il mercato ortofrutticolo all'ingrosso di Bolzaneto, infine, prevede un ingresso riservato agli over 65 nella fascia oraria tra le 10 e le 11 del mattino del venerdì.

"Gli anziani sono i più fragili, i più a rischio in questa pandemia - spiega il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti - Dobbiamo proteggerli con tutti i mezzi che abbiamo e supportarli, non solo nella malattia ovviamente, ma anche nelle loro necessità quotidiane perché possano condurre la loro vita con il minimo rischio. Per questo abbiamo finanziato i custodi sociali, i taxi gratis per gli over 75 in modo da evitare che si spostino con i mezzi pubblici in caso di esigenza, e abbiamo promosso questi sconti per gli over 65 che mi auguro abbiano avuto un buon riscontro nei primi giorni. Un modo per incentivare la "spesa intelligente", distribuendo il più possibile gli accessi in tutto l'orario di apertura degli esercizi commerciali. Sono sicuro che i nostri anziani, al di là delle agevolazioni, coglieranno lo spirito di queste iniziative e capiranno che è un modo per stare vicini alle loro necessità".