Scolmatore del Bisagno, aggiudicata la gara: al via i lavori per il secondo lotto

GENOVA - Partono i lavori per la più grande opera infrastrutturale di contenimento del rischio idrogeologico nella Regione Liguria. Invitalia, Centrale di committenza per il commissario straordinario del governo per la mitigazione del rischio idrogeologico in Liguria, ha infatti aggiudicato i lavori per la realizzazione della galleria scolmatrice del torrente Bisagno, nel comune di Genova.

Le offerte pervenute sono state 5. L'aggiudicazione provvisoria è stata disposta il 31 gennaio 2020, per un importo complessivo di 160.892.110,09 euro, con un ribasso del 10,37% sull'importo a base di appalto. Successivamente sono iniziate le verifiche relative al possesso dei requisiti di partecipazione di ordine generale (cosiddette antimafia) e di capacità economica, finanziaria, tecnica e professionale richiesti per l'esecuzione dei lavori: una verifica che ha coinvolto 9 Imprese e 83 soggetti singoli e che ha portato all'efficacia dell'aggiudicazione il 16 marzo 2020. Invitalia aveva già curato la procedura di gara per affidare il servizio di progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e quella per la verifica della progettazione esecutiva della galleria scolmatrice.

I lavori riguardano il secondo lotto del programma di interventi per la difesa dalle piene del torrente Bisagno e dei suoi affluenti Fereggiano, Rovare e Noce, previsto nel progetto generale del 2007, poi adeguato nel tempo in seguito alle mutate condizioni dei luoghi e della normativa.

Saranno realizzate opere di sbarramento, presa e sistemazione idraulica dell'alveo Bisagno e i lavori di scavo della galleria scolmatrice per una lunghezza di circa 6,5 km. Successivamente dovrà essere completato lo sbocco a mare della galleria presso la spiaggia di San Giuliano, creando il raccordo con la galleria scolmatrice del torrente Fereggiano, oggetto del primo lotto di lavori. Saranno inoltre attuati gli interventi di ripascimento delle spiagge del Genovesato, riutilizzando il materiale di scavo della galleria. Saranno realizzati gli impianti elettromeccanici, elettrici e speciali.

Sono previsti, infine, interventi funzionali al corretto inserimento delle opere nel contesto urbano e necessari a garantire l'operatività delle opere idrauliche previste, come la realizzazione della nuova passerella pedonale e dell'edificio di controllo. Durante la realizzazione dei lavori i cittadini saranno costantemente informati sullo stato di avanzamento delle attività e su eventuali disagi: l'aggiudicatario avrà infatti a disposizione parte dell'edificio dell'ex scuola comunale di via Terpi per poter comunicare, in tempo reale, aggiornamenti su limitazioni e/o interruzioni al transito veicolare e pedonale e sulle modalità di esecuzione delle attività di scavo a cielo aperto e in sotterraneo.