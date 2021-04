Schianto frontale in galleria a Genova Est, tre feriti in codice rosso

GENOVA - E' stato riaperto intorno alle 20.15 il casello di Genova Est rimasto temporaneamente chiuso a causa di un incidente stradale che si è verificato poco prima delle ore 19 nella galleria che conduce verso l'autostrada.

Per cause ancora in fase di accertamento due auto si sono scontrate frontalmente all'interno della galleria Campursone II, di fatto quella che si trova subito dopo oltrepassato il casello per chi si immette in autostrada.

Il bilancio parla di tre feriti trasferiti in codice rosso all'ospedale 'per dinamica'. Immediati dopo l'incidente sono scattati i soccorsi che hanno prestato le prime cure ai feriti. Due dei feriti sono stati portati all'ospedale San Martino mentre la terza persona coinvolta è stata trasportata al Galliera.

Sul posto oltre al personale del 118 anche i vigili del fuoco e la polizia stradale per i rilevi del caso. Il traffico è rimasto bloccato per permettere prima il soccorso dei feriti e poi la rimozione dei mezzi coinvolti. Una situazione che ha comunque causato code e incolonnamenti al casello. Una volta che il carroattrezzi ha rimosso i mezzi la corsia è stata riaperta così come il casello e il traffico ha ripreso regolare.

Una situazione delle autostrade comunque problematica in questa domenica sera in Liguria. A causa dei cantieri infatti si sono formate code fino a 7 chilometri di in A10 tra Arenzano e Genova Pegli a causa di uno scambio di carreggiata all'altezza del casello di Pra'.