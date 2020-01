Saponara: "Non capisco perché al Genoa non mi facessero giocare"

GENOVA - “Onestamente non so perché sia andata così, mi sono sempre allenato e non conosco i motivi della mia duratura esclusione. È una cosa che non mi era mai capitata in carriera”. Parola di Riccardo Saponara, appena arrivato al Lecce dopo una prima parte di stagione al Genoa, mentre lo scorso anno il giocatore aveva militato nel Doria, segnando il famoso gol al 98' in casa della Lazio.

Accolto dal direttore generale giallorosso Giuseppe Mercadante, Saponara taglia corto sul suo scarso utilizzo sia con Andreazzoli che con Motta e infine con Nicola: “I motivi del mio scarso utilizzo? Non li capisco ma non provo rabbia, semmai provo positività”.