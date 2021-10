Sanitari no vax, in Liguria salgono a 368. Sospeso per 10 mesi il medico Santi

GENOVA - In Liguria sono sempre più i sanitari - medici, infermieri, Oss, tecnici - che sono stati sospesi dal loro incarico perché non hanno presentato la documentazione relativa all'avvenuta vaccinazione: 368 in tutto nelle 5 Asl liguri.

Per loro è scattata la sospensione dalle mansioni e anche quella dello stipendio fino al 31 dicembre 2021. In una settimana sono saliti di 13, lo dicono i dati di Alisa che raccontano come - a parte Asl1 e 4 e Ospedale Evangelico e Galliera a Genova, questo trend sia in crescita in tutta la Liguria. Per gli ospedali genovesi, sono 75 i sospesi al San Martino eo 15 al Gaslini. Nell'intera Asl3 genovese sono 68 totali.

Arriva invece la notizia ufficiale della sospensione del medico no vax Roberto Santi di Chiavari: il provvedimento parla di sospensione per 10 mesi. Santi, ex dirigente medico di Asl4 e oggi libero professionista, esperto in epidemiologia, già noto alle commissioni dell'ordine professionale poiché si schierò pubblicamente a favore dell’eutanasia per Giorgio Welby, avrebbe preparato certificati medici fasulli per "salvare" da vaccino e dall'uso di dispositivi di sicurezza e protezione i suoi pazienti. Queste attività - svolte a pagamento - secondo lo stesso Santi erano invece legali.