Sanità, un nuovo assessore tecnico o politico?

La ripresa del virus, come era stata ampiamente annunciata alcuni mesi fa, obbliga il presidente rieletto Giovanni Toti a una scelta delicatissima: chi piazzare all’assessorato alla Sanità in sostituzione della leghista Sonia Viale che non è stata rieletta. Toti dovrà individuare un politico forte, oppure, si dice, un tecnico. In questo caso la scelta del presidente diventa delicatissima. Che cosa vuol dire tecnico? Un medico? O un amministratore che si occupa di Sanità?

Sono stati fatti anche alcuni nomi. Primari autorevoli, infettivologi, direttori di Asl , direttori di ospedali. Ma un tecnico sa fare scelte politiche? Il nodo è tutto qui. Guidare un assessorato scottante (soprattutto in questo momento) come quello alla Sanità significa essere costretto a prendere decisioni urgenti e spesso molto impattanti nei confronti della popolazione. Anche decisioni che non suscitano consensi. La salvaguardia della salute pubblica, a volte, costringe a percorrere strade scivolose.

Un assessore deve saper dare anche alle scelte sanitarie un’anima “politica”. Il caso della Liguria è strategico perché il nostro territorio ha necessità di sapere come verranno sciolti alcuni nodi particolari. Certamente gli indirizzi nei confronti della battaglia contro il Covid, quindi per esempio come verrà modificata l’ assistenza sul territorio, come verrà sostenuta e ampliata. Come verranno coinvolti (meglio) i medici di famiglia.

Ma anche quale sarà il futuro di Erzelli. Si andrà avanti verso l’affidamento del nuovo ospedale (è confermato?) ai privati o no? E che cosa si farà in questo nuovo ospedale? Procederà la costruzione del nuovo ospedale Galliera? Davvero i piccoli nosocomi saranno dati in gestione ai privati? Come saranno organizzati i pronto soccorso? Che cosa si farà per ridurre le liste di attesa? E frenare l’ inesorabile (e in parte, inspiegabile) fuga di liguri in altre regioni?

Questo toccherà al nuovo assessore. Scelte sanitarie certamente, ma soprattutto scelte politiche.