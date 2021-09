Sampdoria, ecco i tre punti: doppio Caputo e gol di Candreva, Empoli battuto 3-0 a domicilio

GENOVA - D'Aversa cercava la prima vittoria e prima vittoria è stata. La Sampdoria infligge un netto 3-0 a domicilio all'Empoli. Tre punti che valgono molto di più. Una prestazione senza fronzoli per i blucerchiati che danno seguito al buon inizio di campionato. Mattatore della giornata è l'ex Ciccio Caputo autore di una doppietta. La terza rete che ha sigillato il risultato è di Antonio Candreva autore anche del pregevole assist che ha permesso a Caputo di sbloccare il match al 30'. Al 52' è stato lo stesso Caputo a trovare il raddoppio con una conclusione da dentro l'area che non ha lasciato scampo a Vicario. E al 70' il tris firmato Candreva con un tiro a giro imprendibile.

Una partita vivace che la Samp ha saputo incanalare dalla sua parte. Un gioco di ripartenze rapide che non hanno lasciato scampo ai toscani. Poi il controllo di fronte a un Empoli che quando ha provato a farsi vivo in avanti ha trovato un Audero e un Colley che hanno bloccato le speranze della formazione di Andreazzoli che ora rischia la panchina. Una pioggia fitta quella scesa sul Castellani. Pioggia di gol per la Sampdoria che dopo le critiche arrivate per la scarsa verve dei suoi attaccanti nelle prime due giornate si è sbloccata: due gol all'Inter, tre all'Empoli. cinque punti in classifica e una difesa che nonostante qualche disattenzione convice per organizzazione e solidità.

Gli schieramenti - D'Aversa si affida al 4-4-2 con Audero tra i pali. Difesa composta da Bereszynski, Yoshida, Colley e Augello. Candreva, Thorsby, Silva e Damsgaard ad agire in mediana. L'ex Caputo e Quagliarella la coppia d'attacco. L'Empoli di Andreazzoli risponde con un 4-3-1-2: Vicario in porta; Stojanovic, Ismajli, Luperto e Marchizza in difesa; Haas, Ricci e Henderson in mezzo. Bajrami sulle trequarti a supporto di Mancuso e Cutrone.

Primo tempo - I padroni di casa partono forte. La prima occasione arriva al secondo minuto con Audero di piede che allontana la conclusione da sottomisura di Mancuso. L'Empoli insiste e i blucerchiati faticano ad arginare le offensive dei toscani. La formazione di D'Aversa poi inizia a prendere le misure e a farsi vedere dalle parti di Vicario. Al 14' è Candreva a provarci ma Vicario è attento e respinge. Ma il match è aperto con rapidi capovolgimenti di fronte. Cutrone non arriva per un pelo alla deviazione decisiva, l'azione prosegue e al termine di un rapido contropiede Caputo fa partire un mancino forte che termine appena alto sopra la traversa. Al 31' la Sampdoria passa. Azione personale di Candreva che con una imbucata serve Caputo che di sinistro da dentro l'area non lascia scampo a Vicario con la palla che termina in rete alla destra del portiere empolese. La reazione dei padroni di casa non si fa attendere. Al 38' ci prova Mancuso ma la palla sibila alta sopra la traversa. La difesa blucerchiata balla un po': su un traversone Audero esce male e il solito Mancuso in scivolata colpisce il pallone ma non riesce a indirizzalo in rete. Poi Colley blocca Cutrone. Sui piedi di Caputo l'occasione per il raddoppio in contropiede ma Vicario in uscita respinge. Pochi secondi e Quagliarella sfiora il palo con una conclusione dalla distanza. Poi è ancora Caputo dagli sviluppi di un calcio d'angolo ad andare a un passo dal bersaglio grosso.

Secondo tempo - Stessi ventidue in campo. La Samp parte forte. Prima Damsgaard si vede il tiro deviato da Vicario autore di un intervento provvidenziale, poi è Caputo a sparare sulla traversa da pochi passi. Al 52' il 2-0 arriva: Bereszinky serve Caputo, doppia finta e poi l'attaccante da dentro l'area trafigge Vicario. La reazione toscana è nei piedi di Mancuso che non inquadra la porta. Cutrone trova la via della rete ma il gol è annullato per fuorigioco. Girandola di cambi con l'Empoli che cambia l'attacco facendo entrare Pinamonti e Di Francesco. Nella Samp esce Thorsby per un problema muscolare ed entra Askildsen, poi spazio anche a Ekdal e Depaoli. Ma al 70' arriva il tris blucerchiato grazie a una perla di Candreva che con un tiro a giro batte Vicario. Zurkowski e Pinamonti ci provano ma Audero chiude la saracinesca. Applausi da parte del pubblico empolese pèer Ciccio Caputo al momento del cambio con Torregrossa. Pinamonti ci prova ancora ma senza successo. Negli ultimi minuti la formazione di D'Aversa amministra. Al triplice fischio finale è festa blucerchiata. Obiettivo tre punti centrato.

IL TABELLINO:

EMPOLI-SAMPDORIA 0-3

31', 52' Caputo (S), 70' Candreva (S)

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Ismajli, Luperto, Marchizza; Haas (57' Zurkowski), Ricci, Henderson (57' Bandinelli); Bajrami (78' Bajrami); Mancuso (68' Pinamonti), Cutrone (68' Di Francesco). All. Andreazzoli.

SAMPDORIA (4-4-2): Audero, Bereszynski, Yoshida, Colley (83' Chabot), Augello; Candreva, Thorsby (63' Askildsen), Silva (69' Ekdal), Damsgaard (69'Depaoli); Caputo (83' Torregrossa), Quagliarella. All. D'Aversa.

Note: ammonito Zurkowski (E), Askildsen (S), Torregrossa (S), Luperto (E)

Arbitra Mariani di Aprilia, al Var Mazzoleni.