Sampdoria-Brescia 2-1 LIVE

GENOVA - Scontro salvezza al Ferraris. La Sampdoria di Claudio Ranieri cerca punti pesanti nella sfida in casa contro il Brescia di Mario Balotelli. I blucerchiati vantano due punti proprio sui lombardi di Corini che attualmente occupano il terz'ultimo posto in classifica, l'ultimo che vale la retrocessione. Solo da questo si capisce l'importanza della sfida del Ferraris, in palio qualcosa in più di tre punti.

La Sampdoria arriva dal prezioso pareggio, con rammarico, di Milano contro il Milan. Il Brescia ha raccolto un punto in due partite subendo gol pesanti praticamente allo scadere del match, prima contro il Parma (1-1 il risultato finale) e poi con la Lazio in casa (1-2 per i capitolini). rRanieri si affida ancora al 4-4-2 con Quaglierella e Gabbiadini in avanti. A causa delle indisponibilità spazio a Chabot e Regini al centro della difesa. sulle fasce Murru e Bereszynski. Il centrocampo salvo seorprese dovrebbe essere composto da Thorsby, Vieira, Linetty e Jankto. Calcio d'inizo alle ore 15. Arbitra Gianpaolo Calvarese della sezione di Teramo. Al Var Di Bello.

LE FORMAZIONI UFFICIALI:

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszysnki, Chabot, Regini, Murru; Thorsby, Vieira, Jankto, Linetty; Quagliarella, Gabbiadini. Allenatore: Ranieri.

BRESCIA (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Chancellor, Mangraviti, Mateju; Bisoli, Viviani, Romulo; Spalek; Balotelli, Torregrossa. Allenatore: Corini.