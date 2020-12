Sampdoria: 3-1 al Crotone, Candreva perdonato, Quagliarella fa 90

GENOVA - La Sampdoria batte anche il Crotone, bissando il successo di Verona, sale a quota 17 e si mette alle spalle la crisi che l'aveva vista raccogliere 2 punti in 6 gare, 7 contando anche la batosta del derby di Coppa Italia. I blucerchiati hanno preso il largo nella prima mezz'ora, grazie all'accortezza e al cinismo nello sfruttare l'approssimazione difensiva dei calabresi, che lasciano molto spazio ai contropiede doriani. Il rigore di Simy allo scadere della prima frazione riapre la gara, in avvio di ripresa il Crotone sfiora il pari ma l'ingresso di Ramirez e Quagliarella, ovvero assist e gol, chiude i giochi. L'ingresso di Candreva che serve a Quagliarella l'assist del 4-1 sarebbe da libro Cuore, interviene però impoeticamente il VAR e cancella la doppietta del bomber. Sei punti in quattro giorni e sul mondo doriano torna il sereno.

Pochi minuti e subito un contrattempo per la Sampdoria: Ferrari, rientrato da poche settimane dopo l'infortunio articolare dello scorso anno, accusa un serio problema muscolare e cede il posto a Thorsby, che va a fare il terzino dietro Jankto. Al 10' Tonelli cerca La Gumina ma il cross è troppo lungo e Cordaz intercetta.

La Sampdoria fa la partita, il Crotone cerca di difendersi come può e prova ad agire in contropiede e trova una grande occasione con Petriccione, che colpisce di pochissimo a lato. È la prima e sola palla gol della prima fase di gioco, in cui predominano aggressività e confusione a scapito della qualità di gioco. Ancora il Crotone in avanti al 24' con Messias che cerca Simy, ma Audero esce e ferma l'azione. Sul contropiede Verre prova il colpo alla Quagliarella, ma Cordaz è attento. Il gol arriva subito dopo con Damsgaard su assist di Jankto, Pairetto chiama Manganiello a rivedere il VAR ma l'arbitro concede egualmente la rete.

La Sampdoria allunga al 36' con Jankto, abilissimo a sfruttare un rimpallo che un tocco errato di La Gumina trasforma in un assist. Il centravanti siciliano sbaglia il tiro che diventa un assist sul secondo palo, dove c'è Jankto che piazza la conclusione vincente. Ma i calabresi rientrano in partita allo scadere, per un fallo di mano di Colley che Manganiello considererebbe veniale, ma che il suggerimento di Pairetto al VAR trasforma in rigore, per via di un contestuale fallo di Ekdal su Reca. Simy dal dischetto spiazza Audero e riporta il Crotone in partita.

Al rientro in campo, al 48' il Crotone ha l'occasione per il pari: contropiede con lancio di Petriccione per Reca che prova a scattare, si allunga troppo il pallone e Audero in uscita sventa. Al 53' sospetta caduta in area crotonese di Tonelli, Manganiello lascia giocare, Augello al controcross, un paio di tentativi blucerchiati in mischia entrambi ribattuti.

C'è bisogno di esperienza e qualità: entrano Ramirez e Quagliarella, ial 65' l primo calcia un corner e il secondo segna di testa: 3-1. È il gol numero 90 di Quagliarella nel Doria. Al 70' il Crotone sfiora il gol: splendida azione di pirma in orizzontale del Crotone per smarcare Reca, finta di tiro al volo, poi conclusione ravvicinata, Audero come un gatto devia oltre la sbarra. Al 76' doppia occasione per il Crotone: Reca mette un pallone teso per Riviere, appena alto. Sul lato opposto Eduardo piazza un pallone splendido, basso e filtrante, Riviere non ci arriva di un soffio. La fatica per il terreno pesante abbassa il ritmo, il Crotone non ci crede più. C'è tempo soltanto per l'ingresso di Candreva al posto di Damsgaard, esplicita chiusura della buriana dei giorni scorsi. Ed è proprio Candreva a ispirare Quagliarella per la doppietta, segnata nel recupero ma vanificata dal VAR. Il Doria sale a 17 punti, prima di Natale c'è il jolly Sassuolo di nuovo a Marassi per migliorare ancora la classifica.

SAMPDORIA-CROTONE 3-1

RETI: 26' Damsgaard, 36' Jankto, 45'+1' Simy (rig), 65' Quagliarella.

SAMPDORIA 4-4-1-1: Audero; Ferrari (6' Thorsby), Tonelli, Colley, Augello; Jankto, Ekdal, Silva (90' Yoshida), Damsgaard (89' Candreva); Verre (59' Ramirez), La Gumina (59' Quagliarella). All. Ranieri.

CROTONE 3-5-2: Cordaz; Magallan (78' Djdji), Marrone, Luperto; Pereira, Eduardo, Petriccione (69' Riviere), Molina, Reca; Messias, Simy (86' Rojas). All. Stroppa.

ARBITRO: Manganiello di Pinerolo.

NOTE: ammoniti Colley, Messias, Ekdal, Marrone