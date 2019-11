Samp, idea Okereke: l'ex Lavagnese e Spezia ora gioca nel Bruges

GENOVA - Anche il nome di David Okereke, 21enne attaccante nigeriano oggi in forza al Club Brugge, figura nel taccuino dei dirigenti doriani a caccia di rinforzi per un attacco, di suo già esangue, che ha appena perduto per due mesi il giovane Bonazzoli.

Per Okereke si tratterebbe di un ritorno in Liguria: la sua prima esperienza nel calcio italiano infatti risale alla militanza nelle giovanili delle Lavagnese, dove era arrivato da una scuola calcio collegata al patron dello Spezia Gabriele Volpi, recchelino di origine ma con l'attività imprenditoriale basata in Nigeria. Quindi il passaggio proprio allo Spezia, dove l'attaccante è stato per tre stagioni intervallate da un breve prestito al Cosenza. Nella squadra fiamminga finora Okereke ha segnato 5 gol in 11 partite.