Sabato 29 maggio: gli appuntamenti di oggi in Liguria

GENOVA - Sabato 29 maggio ricco di appuntamenti in Liguria.

Bocca di Magra - Localià Pantalè ore 11:30 L'assessore alla Protezione Civile e Difesa del Suolo Giacomo Giampedrone in visita a Bocca di Magra (località Pantalè) per l'apertura dei cantieri per la realizzazione degli argini bassi del fiume Magra.

La Spezia- sala Multimediale, Palazzo Civico ore 11:30. presentazione del Festival Internazionale del Jazz La Spezia.

Genova - Sala Trasparenza Regione p.za De Ferrari ore 12:00. Il presidente della Liguria Toti presenta Giuseppe Profiti coordinatore della Struttura di missione al termine della prima riunione della Struttura.

Chiavari - via Davide Gagliardo 7 ore 16: La crisi delle autostrade e il tunnel della Fontanabuona, incontro con la presidente della Commissione Trasporti alla Camera Raffaella Paita.

Genova - Fiera ore 18:00. Demolizione del padiglione D per il waterfront di Levante. Interviene: Pietro Piciocchi Assessore ai Lavori Pubblici.

Genova - Teatro Duse ore 19 , Showtime di Igor Chierici e Luca Cicolella: teatro, fiction e cinema.