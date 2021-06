Ristoranti e bar, Cavo: "Afflussi importanti, sembra di essere tornati nel 2018 e nel 2019"

GENOVA - C'è molto ottimismo in questo primo giorno di estate, con la Liguria libera dalle restrizioni e la ristorazione che ha ricominciato a lavorare a pieni ritmi.

"Vediamo una Liguria con una presenza turistica importante sia nelle riviere sia a Genova, certo non paragonabile agli anni scorsi ma la situazione è comunque incoraggiante", commenta a Primocanale Alessandro Cavo, presidente FIPE Confcommercio Liguria.

"Specialmente nell'orario serale e soprattutto all'aperto, c'è un afflusso importante, sia da parte dei residenti sia da parte dei turisti. A Genova l'Ocean Race ha portato un bel movimento, abbiamo visto gli stranieri che nel 2020 non avevamo proprio avuto, a parte un po' di francesi. Sembra quasi, in alcuni momenti, di vedere alcune scene che vedevamo nel 2018 e nel 2019".

Ma questo non basta a mettere al sicuro le imprese della ristorazione, che dovranno fare i conti a settembre con l'autunno: "Abbiamo bisogno che il programma di sostegno vada avanti ancora per tutto l'anno in corso, speriamo che i ristori del sostegni bis siano liquidati in tempi brevi. C'è bisogno di portare queste imprese per mano verso la ripresa e il consolidamento".