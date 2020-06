Ripartenza, c'è l'ordinanza: in Liguria si torna a giocare a calcetto

GENOVA - Via libera al calcetto, al Beach Volley e a tutti gli sport di contatto e di squadra in Liguria. La Regione con un'ordinanza firmata in data 25 giugno autorizza gli sport di squadra e gli sport da contatto in base al documento approvato dalla Conferenza delle Regioni.

"All'unanimità in Conferenza delle Regioni sono state approvate le linee guida per la ripresa degli sport a contatto come calcetto e beach volley, la Conferenza delle Regioni ha approvato il documento e lo ha mandato al Governo per l'intesa" spiega il governatore della Liguria Giovanni Toti.

Al momento le uniche due regioni che hanno permesso la ripresa dei giochi di squadra e di contatto sono appunto la Liguria e la Puglia. Una misura molto attesa dagli sportivi che ancora non potevano, dopo diversi ritardi a livello nazionale, riprendere le attività per l'assenza delle linee guida. Dopo la conferenza delle Regioni è arrivato il piano e regione Liguria ha immediatamente messo a punto e firnato l'ordinanza che dà il via libera alla ripresa dei giochi di squadra e di contatto.

QUI PER SCARICARE E LEGGERE L'ORDINANZA DI REGIONE LIGURIA