Resta a casa con Primocanale, accendete la tv per non spegnere la cultura

GENOVA - In questi giorni di emergenza a causa del Coronavirus, l'appello è uno solo #IoRestoACasa. Bisogna restare a casa, cambiando del tutto le proprie abitudini. Per questo Primocanale ha deciso di "restare a casa con voi" e portare ai liguri la cultura, la musica, l'arte, il teatro, il cabaret. Durante le oltre 13 ore di diretta e nella nostra programmazione, ci sarà spazio per brevi pillole di intrattenimento e approfondimenti. Dalle mostre di Palazzo Ducale alla comicità tipicamente ligure, dalla musica del Teatro Carlo Felice al mondo dei social.

Oltre all'informazione, cercheremo di tenere un po' compagnia a tutti coloro che sono a casa: per farlo useremo i mezzi a nostra disposizione, ma anche collegamenti via Skype o video registrati da smartphone da parte di attori, maestri di ballo, comici, esperti del settore. Non lasciate spegnere la cultura, accendete la tv! In un momento così difficile, l'importante è ricordare tutte le cose belle che si torneranno a fare una volta passato il periodo di emergenza.