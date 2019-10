Regionali Umbria, Mantero (M5s): "Fine dell'idea di un'alleanza con il Pd in Liguria"

GENOVA - "L'esperienza umbra mette definitivamente fine a qualsiasi idea di alleanze regionali future". Cosi' il senatore ligure del Movimento 5 Stelle Matteo Mantero intervenendo su Facebook dopo le elezioni in Umbria e in riferimento alle prossime regionali liguri, attese nella primavera 2020.

"Le leggi elettorali regionali consentono di vincere da soli, i risultati arriveranno se presenteremo candidati competenti, se avremo un progetto credibile, se riprenderemo a lavorare sul territorio partendo dai gruppi e dalle problematiche locali, non alleandoci con chi ha distrutto la Regione. Certo - dice - sara' un percorso lungo e faticoso, che potra' richiedere molto tempo, ma a noi le scorciatoie non sono mai piaciute e, come in questo caso, spesso conducono a desolanti buchi neri". Secondo il senatore bisogna ripartire "dal Movimento, dal territorio, dalle persone che hanno creato il Movimento in Liguria con il loro impegno quotidiano e che spesso abbiamo trascurato. Non abbiamo timore, se necessario di saltare un giro, i risultati arrivano solo con il duro lavoro e con il giusto tempo".

Tornando al risultato umbro, dice Mantero con ironia, "inspiegabilmente allearsi con chi ha governato fino a ieri esprimendo, tra l'altro, una governatrice indagata per presunti concorsi pilotati in sanita' non paga. Come non pagherebbe farlo con chi ha coperto la nostra regione di asfalto e cemento, con chi ha iniziato la svendita della nostra sanita', con chi si e' tappato occhi e orecchie consentendo ad aziende amiche di continuare ad inquinare e uccidere i nostri concittadini".