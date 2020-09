Regionali, Pisapia e Rognoni a sostegno di Radicchi nel Pd

GENOVA - L'europarlamentare ed ex sindaco di Milano Giuliano Pisapia eeuroparlamentare; Carlo Rognoni, giornalista ed ex senatore della Repubblica a sostegno di Angelica Radicchi candidata indipendente nelle liste Pd in vista delle elezioni regionali di domenica 20 e lunedì 21 settembre.

In un post pubblico su Instagram l’eurodeputato Giuliano Pisapia, che ha conosciuto la candidata genovese alle scorse elezioni europee, si è espresso con queste parole “Ho conosciuto Angelica Radicchi e mi sono confrontato con lei in tante occasioni apprezzandone la concretezza e la competenza. Anche Carlo Rognoni fa partire l’appello a sostegno di Radicchi

In occasione dell’incontro organizzato dal circolo Pd di Camogli alla presenza dell’eurodeputato Brando Benifei, Rognoni ha evidenziato la necessità di fare scelte lungimiranti per rinnovare la politica del Pd e del centro sinistra a Genova e in Liguria, sostenendo figure come quella di Angelica Radicchi: "La candidata, una giovane donna che ha dimostrato preparazione, competenza ed entusiasmo già l’anno scorso, ottenendo oltre 25000 preferenze alle elezioni europee, è sostenuta da diverse personalità".