Regionali, per il M5s è l'ora delle scelte in Liguria: alleanza col Pd o corsa solitaria

GENOVA - Potrebbe, dovrebbe, essere il giorno decisivo per quanto riguarda la scelta del Movimento Cinque Stelle per la candidatura alla corsa per il ruolo di presidente della Regione in Liguria. A maggio si vota, il centrodestra unito ha già il suo nome di riferimento: nessun dubbio sulla riconferma del governatore Giovanni Toti.

Dall'altra parte M5s e Pd cercano di trovare un'intesa. A Roma i vertici del movimento fondato da Beppe Grillo si riuniscono attorno a un tavolo, da una parte Alice Salvatore, portavoce in Regione dei Cinque Stelle e vittoriosa sulla piattaforma Rousseau, dall'altra il reggente politico Vito Crimi e soprattutto il facilitatore ex ministro alle Infrastrutture Danilo Toninelli. Da quello che sarà il risultato si avrà forse finalmente chiarezza su quella che sarà la corsa alla poltrona di piazza De Ferrari. Il Pd aspetta di capire le scelte dei Cinque Stelle. L'ex ministro alla Giustizia lo spezzino Andrea Orlando ha mandato un ultimatum ai Pentastellati: "Devono scegliere se far prevalere le logiche interne o far vivere un'alleanza, un patto civico per questa regione".

Un messaggio chiaro: non c'è più tempo da perdere, serve capire se la corsa sarà a partiti divisi o in corsa unica per contrastare la candidatura forte di Toti. Alice Salvatore potrebbe fare un passo indietro. L'idea e il nome che serpeggia ormai da tempo, è quello del giornalista del Fatto Quotidiano Ferruccio Sansa che troverebbe l'appoggio anche dei partiti di sinistra. Se l'accordo sulla falsa riga di quello del governo tra Pd e M5s dovesse saltare i dem in alternativa potrebbero puntare proprio su Andrea Orlando. Mentre i Cinque Stelle punterebbero su Salvatore. Un elemento che non può certamente essere trascurato riguarda la bocciatura dell'accordo con il Pd della base Cinque Stelle in Campania, dove dunque si è deciso di correre in solitaria. Per la Liguria invece si attende la decisione Ancora poche ore e poi il quadro si farà forse definitivamente chiaro.