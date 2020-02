Regionali, Calenda: "Verso una 'Azione' indipendente a Genova e Chiavari"

GENOVA - "Stiamo facendo un lavoro di studio, di proposta delle nostre idee, levando di torno le questioni su fascisti e non fascisti per restare sui problemi. Ci muoveremo così in vista delle prossime elezioni". Così il leader di Azione, Carlo Calenda, in seguito a un incontro a Novara. "In Puglia stiamo pensando di sostenere, con Renzi, un candidato che non sia Emiliano, un governatore disastroso che è un candidato perdente, visto che lo danno 26 punti contro qualsiasi candidato del centrodestra - afferma -. Quindi non ha senso sostenerlo, neppure nella logica di far fronte comune contro i populisti, perché Emiliano è il peggiore dei populisti".

"Abbiamo posto paletti molto chiari. Per esempio, non sosterremo nelle Marche il governatore uscente Luca Ceriscioli perché ha governato male. Se proporranno la sindaca di Ancona Valeria Mancinelli saremo con lei, così come abbiamo fatto in Emilia con Bonaccini. In Liguria siamo molto radicati. A Genova e Chiavari con i nostri potremo anche fare un'operazione indipendente", sottolinea.