Regionali 2020, Liguria Popolare presenta il suo coordinamento a Savona

SAVONA - “Savona Popolare: idee e valori al centro”, questo il nome del convegno organizzato da Liguria Popolare venerdì 18 ottobre, alle 18, a Villa Cambiaso. Nel corso dell'incontro verranno presentati il programma e gli ideali che muovono l’esperienza civica di Liguria Popolare. Andrea Costa, consigliere regionale e presidente di Ligria Popolare, Gabriele Pisani, consigliere regionale e capogruppo di Liguria Popolare e Matteo Marcenaro, coordinatore provinciale di Liguria Popolare, faranno il punto sul lavoro svolto sino ad oggi e parleranno dei prossimi impegni, compreso l’appuntamento con le elezioni regionali 2020.

Alla presenza dei consiglieri comunali di Savona Luigi Bussalai e Susanna Karunaratne, si affronteranno temi legati alle esigenze del territorio e dei suoi abitanti. “Siamo presenti nella metà dei comuni della provincia e stiamo continuando a crescere. E' notizia di questi giorni, ad esempio, l’adesione del primo sindaco della provincia di Savona alla nostra esperienza civica: Sergio Colombo, primo cittadino di Pallare”, commenta il coordinatore provinciale di Savona per Liguria Popolare Matteo Marcenaro.

Il convegno darà il via a un percorso nella città di Savona: “in vista delle prossime amministrative che si terranno tra due anni. Stiamo lavorando molto per ascoltare le esigenze e dare risposte tangibili anche grazie al supporto di imprenditori, professionisti, operatori economici, rappresentanti di associazioni e dei tanti giovani che si sono avvicinati a Liguria Popolare e ci stanno fornendo idee per la città, che stiamo cercando di concretizzare grazie all’impegno dei consiglieri comunali Luigi Bussalai e Susanna Karunaratne”, ricorda Marcenaro.

Sarà inoltre presente Maurizio Lupi Presidente componente Noi con l’Italia – USEI alla Camera dei Deputati. “Quello di venerdì sera sarà un importante momento di confronto, una nuova occasione per far conoscere i valori di Liguria Popolare e fare il punto sul territorio”, aggiungono il presidente e consigliere regionale di Liguria Popolare Andrea Costa e il capogruppo in consiglio regionale Gabriele Pisani.