Regionali 2020, Liguria Popolare: Con Toti per un futuro serio in Liguria

SAVONA - Dopo la nascita del coordinamento regionale, la 'civica' Liguria Popolare approda a Savona per la presentazione del direttivo provinciale, coordinato dal capogruppo Matteo Marcenaro e presieduto dal consigliere regionale Andrea Costa. Al centro della serata, moderata dai consiglieri comunali di Savona Luigi Bussalai e Susanna Karunaratne, il programma della nuova cabina di regia di Liguria Popolare in vista delle elezioni regionali del 2020.

“Questa è l’occasione per guardarci intorno e vedere quello che abbiamo costruito in questi tre anni, quando abbiamo iniziato un percorso iniziato insieme a tanti amici del territorio, pronti a sostenere il nostro progetto. Hanno capito che siamo quella proposta politica civica in grado di tenere insieme anche esperienze diverse, ma fortemente legati a un progetto con e per il territorio", spiega Andrea Costa. "Liguria Popolare sarà presente alle prossime elezioni regionali presentando liste in tutte le province, perché credo che in una coalizione ci sia sempre bisogno di una parte moderata".

"Il buon governo della Regione Liguria promosso dal presidente Giovanni Toti, può essere il modello di riferimento per Liguria Popolare: mettersi al servizio delle città, merito, concretezza e responsabilità sono elementi fondamentali del fare politica. L'obiettivo è quello di costruire un futuro serio per la Liguria raccogliendo liste civiche di tutta la regione", commenta il deputato Noi con l’Italia – USEI Maurizio Lupi.

In diretta video anche i saluti del presidente della Regione Liguria Giovanni Toti: “Un saluto a tutti quelli che credono a questa avventura iniziata tutti insieme. Sarà un anno impegnativo, in Liguria torneremo a votare per consolidare la nostra avventura e le cose fatte tutte insieme, con un centrodestra unito per far crescere una regione che si sta modificando, con orgoglio e sicurezza di sé. Molti cittadini e comuni ci hanno dato fiducia, noi non li tradiremo e continueremo a fare quel buon governo che da sempre ci contraddistingue”.

"Il nostro movimento è in crescita su tutto il territorio savonese, anche in vista dei prossimi appuntamenti regionali e amministrativi. C'è interesse per il nostro gruppo da parte di giovani, imprenditori, pensionati presenti questa sera, che vogliono dare il loro contributo a un progetto importante", conclude il consigliere comunale di Spotorno Matteo Marcenaro, coordinatore provinciale di Liguria Popolare.