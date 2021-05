Regate di Portofino, vento protagonista: il primo successo va a Pendragon

PORTOFINO - Si è subito acceso lo spettacolo nelle acque antistanti il borgo di Portofino. Nella prima giornata delle regate della Portofino-Splendido Mare Cup sono stati il forte vento e le onde a caratterizzare la regata del giovedì che ha segnato l'avvio della competizione e la ripartenza di tutto il movimento. Gli occhi di appassionati e non solo puntati su Portofino, il borgo più bello del mondo. Il vento di scirocco fattore determinante con le imbarcazioni della classe cruiser in gara che hanno potuto sfruttare a pieno la spinta. Prima l'attesa per il via poi la partenza vera e propria della regata numero uno. Emozioni a tutta velocità con le barche a vela che hanno dipinto di colori il mare tra Portofino e Sestri Levante.

"E' un grandissimo risultato vedere queste barche in acqua, fatto che segna la fine di un anno difficilissimo. Ora bisognerà aspettare il calcolo dei tempi compensati per avere. Come primo giorno siamo molto soddisfatti. Il meteo domani non sarà cosi benevolo, è attesa infatti la pioggia, ci sarà più onda, sarà un'altra giornata importante da non perdere" spiega Luigi Magliari dello Yacht Club italiano.

Condizioni meteo perfette dunque con una giornata di sole che ha accompagnato i partecipanti lungo la regata. Vento di scirocco attorno ai 15/20 nodi che ha permesso ai team in gara di mettere in mostra tutte le loro abilità. Un percorso di 19 miglia con partenza da Portofino, boa di virata all'altezza di Sestri Levante, quindi ritorno verso la boa di Portofino e poi l'arrivo. Oltre due ore di spettacolo puro che ha esaltato la bellezza della Liguria, del suo mare e del suo borgo marinaro più famoso al mondo.

La prima regata ha visto tagliare il traguardo per primo a Pendragon VI dopo 2h1'30", subito dietro Capricorno a 1'41", terza posizione per Drifter Cub a 3'06". Poi di seguito gli arrivi di Twin Soul B, Oscar 3, Ryokan 2, Itacentodue, Kauris II, Yoru, Il Moro di Venezia, Ulysses Portofino, Indomabile Pensiero e Azzurro. Regata subito accesa. Ma quella di oggi è stata solo la prima tappa. Venerdi, sabato e domenica nuove regate con l'intesità del vento che dovrebbe andare a calare e cambiare dunque le carte in tavola. I team e protagnosti hanno subito mostraro di apprezzare mare, condizioni meteo e location di Portofino.

Uno spettacolo trasmesso in diretta grazie alla produzione di Primocanale in tutto il mondo. Diretta visibile in tv su Primocanale e sui canali social ma anche sul sito dello Yacht Club Italiano e e in diretta mondiale nei canali dedicati agli ospiti degli hotel del gruppo Belmond. La competizione velica mette al centro la bellezza della Liguria e del suo mare, volano per l'economia turistica che riparte dopo oltre un anno di difficoltà a causa del Covid.

L'evento è organizzato dallo Yacht Club Italiano, dal comune di Portofino e dall'International Maxi Association sotto l'egida della Federazione Italiana Vela. Il gruppo Belmond è title partner della manifestazione, Rolex official timepiece mentre Loro Piana e Veuve Clicquot sono Partner Tecnici; completa il gruppo dei sostenitori dell’evento Banca Passadore.