Referendum giustizia, Bertorello: "Gazebo della Lega in Liguria per raccolta firme"

GENOVA - "Matteo Salvini ha lanciato la campagna referendaria che la Lega promuove insieme ai Radicali sul tema della giustizia. Le richieste referendarie per cui faremo raccolta firme dal 2 luglio si riferiscono alla sperazione delle carriere dei magistrati, alla loro responsabilità civile mai veramente attuata nel nostro Paese, riforma del CSM e abolizione delle correnti, accelerazione dei processi", lo dice il consigliere comunale a Genova della Lega Federico Bertorello, responsabile giustizia Lega in Liguria.

"Una iniziativa come spinta a Governo e Parlamento per intervenire. Anche in Liguria la Lega sostiene l'iniziativa coi gazebo nelle piazza per la raccolta firme”.