Rapallo, vento e mareggiata: auto cade in mare in porto

RAPALLO - Un'auto è caduta nel porto di Rapallo. Paura ma fortunatamente nessuno è rimasto ferito. Il sindaco della cittadina Carlo Bagnasco ha postato sul suo profilo facebook un video che testimonia quanto accaduto. Non è stato tuttavia un incidente legato al maltempo ma alla disattenzione di un cittadino che ha lasciato la macchina senza il freno a mano tirato. Mentre l'uomo era intento a sistemare la sua imbarcazione l'auto si è mossa ed è finita in acqua,

Prosegue in Liguria l'ondata di maltempo con l'allerta rossa sul Levante e Ponente della regione, allerta arancione sul centro QUI GLI AGGIORNAMENTI.

Il sindaco inoltre ha firmato una richiesta diretta alla Prefettura per la fornitura e la distribuzione urgente di ulteriori sacchi di sabbia oltre a quelli già in dotazione del Comune. La richiesta è finalizzata a prevenire eventuali situazioni di rischio di danni causati dal maltempo, in particolar modo per quanto riguarda la protezione dei locali e degli spazi delle attività commerciali cittadine. Prosegue inoltre il posizionamento in via preventiva dei "New Jersey" nelle zone considerate maggiormente critiche e volti alla protezione del centro abitato da eventuali allagamenti.