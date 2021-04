Rallye di Sanremo all'atto finale: le Wrc mondiali protagoniste in Liguria

SANREMO - Le Wrc mondiali si prendono la scena lungo le strade del Ponente Ligure attraverso la sfida interna tra Hyundai i20 Coupe WRC. Nel Sanremo WRC appositamente voluto per permettere agli equipaggi di testarsi in vista del prove del Campionato del mondo si sfidano il campione del mondo 2019 e attualmente quinto nel mondiale l’estone Ott Tänak e il cinque volte vicecampione del mondo il belga Thierry Neuville.

Le prove speciali di San Bartolomeo, Colle d'Oggia, Vignai, e Cesio Carpasio determineranno il vincitore della 68esima edizione del Rallye di Sanremo. Dopo la prova del sabato è l'irlandese Craig Breen, campione in carica in testa (LEGGI QUI) . Meteo fattore determinante ripetono gli esperti e la pioggia attesa è arrivata. La sfida per il primato si anima.

