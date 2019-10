Raccolta record di funghi e mercoledì trasmissione speciale di Viaggio in Liguria

FONTANIGORDA - Raccolta record di funghi, superiori ai 90 chilogrammi, tra i boschi di Fontanigorda in Valtrebbia. Il risultato di una speciale ricerca, che ha prodotto risultati evidente, appare chiara su un grande tavolo di campagna.

Molto meno, come succede in questi casi, la certezza sugli effettivi punti di ritrovo: la riservarezza del fungaiolo rappresenta una storico parametro che non viene mai tradito. Dunque, non resta che consolarsi con la vista dell'immagine e per i più fortunati gustare il frutto del bottino.

In ogni caso, mercoledì sera alle 21 su Primocanale e primocanale.it puntata speciale di Viaggio in Liguria dedicata proprio ai funghi e alla castagne., Un percorso tra didattica e curiosità in una trasmissione che unirà l'entroterra di Genova e quello di Savona portando nelle case dei telespettatori specie particolari e consigli sull'adeguata preparazione.