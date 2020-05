Punteruolo rosso in Liguria, l'insetto uccide due palme al parco di Nervi

GENOVA - Due palme all'interno dei parchi storici di Nervi a Genova saranno abbattute d'urgenza questa settimana da Aster, la partecipata comunale che si occupa di verde pubblico, perché attaccate dall'infezione da punteruolo rosso. Gli esemplari di Jubea chilensis, Palma del Cile, saranno ripiantati nel mese di luglio.

L'abbattimento si è reso necessario per eliminare la fonte di infestazione rappresentata dal residuo della testa delle palme colme di larve di insetto. Infettati da tempo, i due esemplari che si trovano in Villa Serra, sono stati oggetto di cure intensive che purtroppo non hanno favorito alcuna ripresa vegetativa. Non avendo registrato nemmeno un abbozzo di germoglio, i tecnici hanno ritenuto morti gli esemplari ed è stata così attivata la procedura prevista dalle normative per l'autorizzazione all'abbattimento, che ha ottenuto da Direzione generale delle foreste e Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici della Liguria i necessari pareri positivi e l'autorizzazione all'intervento.