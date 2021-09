Prolungata ma declassata l'allerta meteo per temporali sulla Liguria

GENOVA - Prolungata, ma declassata nei settori in cui era arancione, l'allerta meteo per temporali sulla Liguria.

Arpal ha diramato una nuova allerta gialla su tutti i bacini piccoli e medi, fino a mezzanotte sul centro e sul ponente e fino alle nove di domani mattina a levante. Piogge e temporali attesi anche per sabato.

Anche sul centro ponente allerta gialla fino alla mezzanotte di oggi.

Nella notte intensi temporali hanno interessato dapprima la zona del genovese a cavallo tra Campo Ligure, Fiorino e Mele, poi quella di Busalla e Campomorone. Qui la stazione di Isoverde ha registrato una precipitazione oraria di ben 108 millimetri con 72.1 millimetri in 30 minuti, 40.6 in 15 e 15 millimetri in 5 minuti. In mattinata poi, altre linee temporalesche si sono concentrate a Levante, in particolare nello spezzino: qui si registrano intensità forti come a Cuccarello (Sesta Godano) con 42.4 millimetri in un'ora. Nelle prossime ore ancora instabilità, in particolare dal tardo pomeriggio; domani il flusso meridionale continuerà ad interessare la Liguria ma ci sarà anche spazio, soprattutto sul centro Ponente, per schiarite anche ampie. Anche sabato avremo ancora instabilità con possibili rovesci o locali temporali moderati.