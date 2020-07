Ponte per Genova, ora c'è anche l'asfalto: si avvicina il momento del collaudo

GENOVA - Ultime ore e anche la posa dell'asfalto sarà completata. Il nuovo ponte sul Polcevera ormai è al rush finale e già questa domenica o a inizio della settimana prossima potrebbe iniziare il collaudo. Per l'asfaltatura manca poco, giusto qualche metro lungo la spalla di Levante del viadotto disegnato e donato alla città da Renzo Piano. Un altro passo in avanti verso la fine dell'opera.

Nell'agenda di cantiere della struttura commissariale che ha gestito prima la fase di demolizione del ponte Morandi e poi la ricostruzione del nuovo viadotto si legge, per quanto riguarda il piazzale lato levante, 'sgombero cantiere'. Anche questo un segno che la conclusione dei lavori si avvicina. In quota si procede ancora con alcuni lavori quali il montaggio dei pannelli fotovoltaici, le barriere laterali oltre alle altre lavorazioni accessorie. Sulla rampa tra A7 e A10 va avanti l'allestimento SPMT per il collaudo statico. Insomma il nuovo ponte, nel mezzo del caos autostrade che sta tenendo isolata la Liguria, si avvicina a essere del tutto pronto.

Il collaudo verrà eseguito con diverse decine di camion caricati con 44 tonnellate di ghiaia posizionati in punti strategici del nuovo viadotto per una settimana. Anas è il collaudatore statico il suo personale controllerà, svolgerà e ha la responsabilità del collaudo mentre le operazioni saranno gestite dall'impresa con la supervisioni della direzione dei lavori. Poi tutto sarà pronto per l'inaugurazione che potrebbe essere a questo punto il 7 o l'8 agosto.