Ponte per Genova, Bucci ribadisce la data: "Inaugurazione in primavera"

GENOVA - "L'inaugurazione del ponte sul Polcevera sarà in primavera". Lo ribadisce ancora una volta il sindaco di Genova Marco Bucci a Imperia agli stati generali di Liguria Popolare. Alla domanda se si conosce una data precisa per il nuovo viadotto che sostituisce il Ponte Morandi, crollato provocando 43 morti, ha risposto: "La primavera finisce il 21 giugno".

I lavori vanno avanti nel maxi cantiere sul Polcevera. Già montate sei degli impalcati del nuovo viadotto. Nelle prossime ore verranno effettuati nuovi trasporti eccezionali così come comunicato dalla struttura commissariale.

- Lunedì 20/01/2020 dalle ore 22.00 trasporto casseri da cantiere di Via Perlasca a Cantiere di Levante - Via Fillak

- Martedì 21/01/2020 trasporto di n°4 conci da “Banchina Ansaldo” a cantiere di Levante con partenza alle ore 22:00

Trasporto casseri da via Perlasca a via Fillak (Lunedì 20)

E' previsto lo spostamento di alcuni casseri (strutture in legno per la costruzione delle pile) dal cantiere lato Via Perlasca al cantiere lato Via Fillak .

Anche in questo caso, i convogli saranno scortati dalla Polizia Locale. La viabilità sarà interdetta al passaggio dei trasporti.

Il trasporto di Martedì 21

Il percorso seguito dai conci diretti al cantiere di Levante sarà: Via della Superba, via Tea Benedetti, Ponte Pieragostini, via Pieragostini, via Avio, Piazza Vittorio Veneto, Piazza Montano, via Paolo Reti, via Fillak.

Si rende per tanto necessaria l'istituzione del DIVIETO DI SOSTA SU VIA RETI E VIA FILLAK DALLE ORE 19.00 di martedì 21 gennaio fino alla mattina del 22 gennaio

Appostiti cartelli di divieto di sosta saranno affissi lungo le vie interessate.

La viabilità sarà interdetta al passaggio dei convogli dal personale di Polizia Locale.