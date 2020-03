Ponte per Genova, Bucci: "Entro sabato il varo dell'ultimo impalcato da 100 metri"

GENOVA - Tra venerdì e sabato prossimi sarà movimentato e alzato l'ultimo dei tre impalcati lunghi cento metri del nuovo ponte per Genova, che verrà posizionato sopra alla ferrovia.

Lo annuncia il sindaco di Genova e commissario per la ricostruzione del ponte Marco Bucci stasera a margine del punto stampa sull'emergenza coronavirus in Liguria. "In questo modo, se tutto va bene, termineremo le operazioni degli impalcati lunghi cento metri. - commenta Bucci - Quindi rimarranno da istallare solo cinque impalcati da 50 metri entro marzo".