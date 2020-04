Ponte in Toscana, i sindacati spezzini: "Dal ministro De Micheli nessuna risposta"

LA SPEZIA - Da oltre dieci giorni Cgil, Cisl e Uil della Spezia hanno inviato una lettera alla ministra alle Infrastrutture Paola De Micheli per chiedere interventi urgenti sulla viabilità, necessari a seguito del crollo del ponte di Albiano Magra. Ma i sindacati lamentano che a oggi nulla pare essersi mosso. "Più passa il tempo e sempre maggiori diventano gli interventi da realizzare. Serve velocità, compresa la costruzione di rampe per collegare l'autostrada A12 a quella porzione di territorio come proposto da Alberto Battilani, sindaco di Bolano, e dagli altri sindaci della zona". Nella lettera veniva sottolineato come il ponte di Albiano Magra sia "un asse viario strategico non solo per la Toscana e Lunigiana ma per tutta la bassa Val di Vara, la bassa Val di Magra e l'intera Liguria. Per questo, non possiamo aspettare più di un anno per avere un nuovo ponte, dobbiamo inventarci soluzioni che permettano una volta ripristinata la vita quotidiana, di potersi muovere in tempi ragionevoli e adeguati".

La zona colpita della Val di Vara conta oltre 30 mila residenti e più di 6 mila aziende, senza contare la zona industriale e retroportuale di Santo Stefano Magra. Una situazione che si fa ancora più grave nell'ambito della crisi causata dall'emergenza Covid-19. L'appello lanciato a De Micheli è di "intervenire adottando la procedura di urgenza per la ricostruzione del Ponte Morandi anche per il ponte di Albiano Magra".

Nel frattempo, Anas Toscana ha avviato tutte le attività per la realizzazione del ponte provvisorio sul fiume Magra, necessario a ripristinare in tempi brevi la viabilità lungo la SS330 in località Albiano Magra, provincia di Massa Carrara, in attesa della ricostruzione del nuovo ponte definitivo. Attraverso accordi quadro già stipulati in precedenza, Anas ha già "individuato le imprese e le società che saranno impegnate con la realizzazione del ponte provvisorio, senza necessità di specifiche procedure di gara e, quindi, con un notevole risparmio di tempo", è detto in una nota.