Pioggia e vento, in Liguria è ancora rischio frane: allerta arancione sul centro-Levante

GENOVA - E' più una allerta per le condizioni di saturazione del terreno che non per la pioggia attesa. La Liguria fragile dal punto di vista idrogeologico dopo una breve parentesi si trova a fare i conti ancora con l'allerta meteo. Alto soprattutto il rischio di nuove frane. E' richiesta da parte di tutti i cittadini massima attenzione.

L'ALLERTA NEL DETTAGLIO:

- Allerta gialla sul ponente fino alle ore 15 (Zona C)

- Allerta arancione per centro-levante e valli Scivia, Trebbia e d'Aveto fino alle 18 (Zone B-C-E)

- Allerta arancione per entroterra tra Savona e Genova, Val Bormida inclusa dalle 8 alle 15, poi allerta gialla fino alle 18 (Zona D)

LA SITUAZIONE - Dalla Francia una perturbazione atlantica che interessa, nel suo transito, un po’ tutta la regione concentrando i fenomeni più intensi sul centro Levante. Sono previsti rovesci e temporali anche forti che potranno interessare tutto il territorio regionale. Visto il grado di completa saturazione del suolo praticamente ovunque è necessario, dunque, prestare attenzione anche a questa fase instabile, nel corso della quale sono attese piogge diffuse, locali temporali forti ed un rinforzo dei venti dai quadranti meridionali. Dal pomeriggio avremo una graduale attenuazione dei fenomeni a cominciare da Ponente in estensione al resto della regione.

- GLI AGGIORNAMENTI:

ORE 8 - Inizia l’allerta arancione sul centro levante regionale. Dalla mezzanotte sono caduti 27.8 mm a Bargagli, 24.6 mm a Seborga, 23.6 mm a Ceriana.Deboli precipitazioni su buona parte della Liguria, che affronta questo veloce passato perturbato partendo da una situazione iniziale del terreno ancora compromessa dalle piogge dello scorso fine settimana. La componente temporalesca - forte od organizzata - dovrebbe far sentire i suoi effetti prevalentemente sul centro-levante ligure.

Raffiche di vento già sopra i 100 km/h a Fontana Fresca sopra Sori.Tutte sopra lo zero le temperature della notte: minima assoluta a Poggio Fearza con +1ºC, mentre lungo la costa Imperia 12.2º, Savona 12º, Genova 15º, La Spezia 12.6º.

LE PREVISIONI METEO ARPAL:

MERCOLEDI’ 27 NOVEMBRE: L'approssimarsi di un sistema frontale sulla regione determina dalle prime ore della mattina precipitazioni con intensità fino a moderata e cumulate fino ad elevate. I fenomeni assumeranno carattere di rovescio o temporale con alta probabilità di temporali forti o organizzati su tutte le zone. Graduale attenuazione dei fenomeni dal pomeriggio a partire da Ponente. Intensificazione della ventilazione dai quadranti meridionali con raffiche fino a 65-75 km/h su tutta la zona costiera e nelle valli Trebbia, Scrivia e d'Aveto.

GIOVEDI’ 28 NOVEMBRE: Mare localmente agitato sul Levante e coste orientali del centro per onda da sud-ovest (periodo 7-8 secondi).