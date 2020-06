Pioggia e temporali, giovedì allerta meteo gialla su tutta la Liguria

GENOVA - Dopo il sole che ha caratterizzato la giornata festiva del 2 giugno, le nubi che interessano la Liguria quest’oggi anticipano il peggioramento meteo previsto dal pomeriggio e, soprattutto, tra la notte e il primo mattino di domani giovedì 4 giugno. Sono attese piogge diffuse, rovesci e temporali, localmente forti.

Per questo Arpal ha emanato l'allerta meteo gialla per temporali con questa scansione:

- PONENTE ED ENTROTERRA DI PONENTE (zone A, D) DALLE 8 ALLE 18 DI GIOVEDI’ 4 GIUGNO.

- CENTRO, ENTROTERRA DI LEVANTE E LEVANTE (zona B,C, E) DALLE 8 ALLE 24 DI GIOVEDI’ 4 GIUGNO.

LA SITUAZIONE - Una nuova fase di maltempo sta, dunque, per interessare la Liguria. Dal pomeriggio di mercoledì 3 giugno, avremo un primo aumento dell’instabilità in particolare sui versanti marittimi del settore centro orientale, con possibili rovesci o locali temporali. Tra la notte e il primo mattino di domani, giovedì 4 giugno, si avvicinerà alla nostra regione una perturbazione che, nella sua fase cosidetta prefrontale, determinerà rovesci e temporali sparsi; nel corso della giornata ulteriore peggioramento con fenomeni diffusi, sotto forma di rovesci o temporali localmente forti e con intensità elevate. Da segnalare anche il rinforzo dei venti, che diverranno forti meridionali con raffiche fino a 70 km/h possibili su tutte le zone, fino a burrasca a Levante dove in serata potranno raggiungere anche 80-90 km/h.

LE PREVISIONI METEO ARPAL -

MERCOLEDI’ 3 GIUGNO: Graduale aumento dell'instabilità dal pomeriggio con possibili rovesci o temporali di intensità fino a moderata. I fenomeni saranno più probabili sul Centro-Levante della regione. Venti in rinforzo dai quadranti meridionali con possibili raffiche da Sud-Ovest fino 50-70 km/h sui capi esposti della zona A, da Sud o Sud-Est fino 60-70 km/h sulle zone BDE, in particolare sui crinali.

GIOVEDI’ 4 GIUGNO: Il passaggio di una perturbazione determina un progressivo aumento dell'instabilità, più spiccato dalla mattina a partire da Ponente e in rapida estensione al resto della regione con fenomeni precipitativi in intensificazione nel corso della giornata. Precipitazioni tra moderate e forti con cumulate fino a elevate sulle zone ABCE, significative su D. Previsti rovesci o temporali su tutte le zone con alta probabilità di fenomeni forti. Venti meridionali di burrasca su C (raffiche intorno 80-90 km/h), forti su ABDE. Mare localmente agitato su C.

VENERDI’ 5 GIUGNO: Nelle prime ore residue precipitazioni sul Levante, anche a carattere di breve e isolato rovescio. Mare localmente agitato in mattinata.

Ecco la suddivisione in zone del territorio regionale:

A: Lungo la costa da Ventimiglia fino a Noli, l’intera provincia di Imperia, la valle del Centa

B: Lungo la costa da Spotorno a Camogli comprese, Val Polcevera e Alta Val Bisagno

C: Lungo la costa da Portofino fino al confine con la Toscana, tutta la provincia della Spezia, Val Fontanabuona e Valle Sturla

D: Valle Stura ed entroterra savonese fino alla Val Bormida

E: Valle Scrivia, Val d'Aveto e Val Trebbia