Pioggia e neve, ecco la situazione delle strade nella Città metropolitana di Genova

GENOVA - Allerta arancione sul centro della Liguria fino alle ore 15, Continua a piovere intesamente sulla regione. Ecco la situazione delle strade della città metropolitana di Genova aggiornata alle ore 8

Al momento la situazione sulla rete viabile provinciale è la seguente:

Ponente (Arenzano-Cogoleto) Strade tutte percorribili.

Valle Stura (compreso Val d'Orba) Eseguiti sgomberi neve su SP 69 di Capanne di Marcarolo, SP 41 di Tiglieto, SP 4 di Praglia e SP 5 della Bocchetta. SP 73 del Faiallo chiusa. Tutte le altre strade percorribili.

Alta Polcevera Strade tutte percorribili.

Bassa Polcevera Strade tutte percorribili.

Valle Scrivia Strade tutte percorribili.

Val Trebbia Forti nevicate in atto,eseguiti o in atto sgomberi neve sulle SP: 15,16,17,18,56,87. Transito difficoltoso per la presenza di rami e alberi sulla carreggiata

Val Bisagno Strade tutte percorribili

Val d’Aveto Chiusa la SP 72 di Alpepiana dal km 7 per frana e caduta alberi, SP 75 del Penna chiusa per neve e caduta piante. Traffico difficoltoso su intera rete stradale della Val d'Aveto per neve e caduta piante.

Valli Graveglia e Sturla Strade tutte percorribili

Val Fontanabuona Strade tutte percorribili.

Golfo Paradiso Strade tutte percorribili.

Tigullio Strade tutte percorribili.

Val Petronio Strade tutte percorribili.

Levante (Moneglia) Strade tutte percorribili.