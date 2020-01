Pesca record a Imperia, preso un pesce re del peso di oltre 48 chili

IMPERIA - Un pesce re, del peso di oltre 48 chili, è stato catturato a circa venticinque miglia al largo del porto di Oneglia dall'equipaggio del Motopesca Salvatore I. "Lo abbiamo preso con i palamiti. Si tratta di esemplari che vivono in profondità, molto difficili da catturare. Solitamente se ne pesca uno all'anno, in Liguria. Andavamo per pesci castagna e alla fine abbiamo trovato lui", racconta il marinaio Alessandro Kraiem.

Facevano parte dell'equipaggio anche il comandante Federico Rametta e il secondo marinaio Antonio Di Perna. Il pesce è già stato battuto all'asta. Si tratta di una specie molto pregiata che può essere venduta anche a 12-15 euro al chilogrammo. Raggiunge dimensioni ragguardevoli, fino a più di 2 metri per oltre 100 kg. Viene catturato per caso, di solito assieme ai tonni. Le carni sono ottime e molto pregiate.

Ha un aspetto assolutamente caratteristico per il corpo molto alto e molto compresso lateralmente. La testa è relativamente piccola ed anche gli occhi e la bocca non hanno grandi dimensioni. È totalmente privo di denti. La linea laterale presenta una brusca curva dietro la testa. La pinna dorsale, unica, è lunga ed ha un vistoso lembo triangolare alla sua estremità anteriore, la pinna anale è più breve e senza lembo, la pinna caudale è leggermente forcuta, le pinne ventrali sono abbastanza grandi ed inserite in posizione arretrata, le pinne pettorali sono piuttosto ampie e sono poste in verticale, subito dopo l'opercolo branchiale.