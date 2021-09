Partono le terze dosi nelle Rsa, la signora Rita è la prima a riceverla in Asl3

GENOVA - Somministrazioni delle terze dosi di vaccino anti Covid al via nelle Rsa della Liguria. Una delle prime a ricevere la dose "booster" è la signora Rita, 84 anni, nella Rsa di Asl3 Villa Marta di Betania, Mura San Bernardino. Da questo giovedì i circa 10mila anziani ospiti delle strutture sparse in tutte il territorio regionale e il personale sanitario inizieranno a ricevere la terza dose di vaccino.

Secondo le previsioni entro due mesi tutti gli ospiti delle strutture dovrebbero ricevere la somministrazioni. I dati di Israele (dove è già in corso la somministrazione della dose booster) confermano l'utilità. La terza dose "porterebbe l'efficacia del vaccino tra i soggetti che hanno ricevuto il richiamo a circa il 95%" come riportato dal New England Journal of Medicine dopo uno studio ad hoc condotto proprio in Israele.

Sarà invece domani, venerdì 1 ottobre, il giorno in cui inizieranno anche le prenotazioni per la terza dose di vaccino per gli over 80 attraverso il portale prenotovaccino.regione.liguria.it, oppure il numero verde Cup 800938818, o ancora attraverso le farmacie e gli sportelli Cup sul territorio. La somministrazione inizierà in base alla disponibilità delle agende, nei giorni immediatamente successivi.

Inoltre, la Liguria è pronta a somministrare in una sola volta sia il vaccino anti-Covid che quello antinfluenzale, sta solo attendendo l'ok dell'Istituto Superiore di Sanità. Lo ha spiegato il presidente di Regione Toti: "Noi siamo pronti a farlo, nell’uno o nell’altro modo, avendo coinvolto tutti i soggetti interessati ad entrambe le vaccinazioni: le Asl, i medici di famiglia, i sanitari dei Gsat, i poli vaccinali e anche le farmacie, che continueranno a svolgere un ruolo importante anche nella campagna di vaccinazione contro l’influenza, sono pronti a somministrare qualsiasi vaccino".