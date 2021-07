Orientamenti Summer, laboratori e test per scoprire i mestieri da fare "da grandi"

GENOVA - Cinque tappe in tutta la Liguria, per oltre 340 appuntamenti tra laboratori, test di orientamento e incontri: è partito dalla Spezia Orientamenti Summer, dove fino all’8 luglio i partecipanti all’Istituto Scolastico Capellini-Sauro avranno la possibilità di capire meglio cosa fare da grandi.

Cuore pulsante della manifestazione estiva è Genova, dove, nel Great Campus di Erzelli, saranno molte le attività tra cui scegliere, dal 13 al 15 luglio. Si va dal volo coi droni all’incontro con i robot di Iit, dal laboratorio di falegnameria all’accoglienza turistica. Terza tappa a Imperia, al polo tecnologico e alla scuola edile, dal 19 al 22 luglio. Si prosegue poi a Savona all’istituto Ferraris Pancaldo dal 23 al 28 luglio, mentre chiude il tour l’istituto Gianelli di Chiavari dal 27 al 30 luglio.

Un grande ruolo quello delle scuole di formazione professionale che apriranno le loro porte e per un giorno offriranno la possibilità di scoprire come si lavora in una sartoria, in uno studio grafico o nella cucina di un ristorante. Si potranno vestire i panni dell’elettrauto, del meccanico, dell’estetista, ma anche dell’idraulico o del video editor. Gli istituti, da Fondazione Cif e Fondazione Fassicomo a Genova al Centro Formativo Confartigianato di Savona hanno un ricco calendario di aperture fino al 30 luglio.

Dopo un anno di cambiamenti, adesso è tempo di React, di reagire e di far tesoro di quanto imparato nelle difficoltà. Sarà questo il motto del Salone Orientamenti, la tre giorni che da tradizione dovrebbe tenersi a novembre e tornare nella sede di Porto Antico, seppur in una modalità mista che saprà unire eventi in presenza e via web.