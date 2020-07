Orientamenti 2020, al via la Summer edition per i ragazzi in cerca di spunti per il futuro

GENOVA - Dalle professioni della blue economy al mondo della moda, dagli show cooking allo sport: quest’anno Orientamenti non va in vacanza ma raddoppia l’appuntamento con una Summer Edition ricca di appuntamenti. Per tutto il mese di luglio nella splendida cornice del Porto Antico, ci saranno una serie di eventi dedicati ai più giovani, con uno scopo molto importante.

"Sarà un'occasione per divertirsi ma anche per scoprire le diverse strade professionali, in un mondo lavorativo in continuo cambiamento soprattutto in quest'ultimo periodo", ha commentato Ilaria Cavo, assessore alla Formazione di Regione Liguria.

In un anno così difficile sarà possibile ritrovarsi in questo ‘spazio estivo’ e partecipare a diverse iniziative all’aria aperta. Torna anche la Stranger Room, molto amata dai ragazzi nella scorsa edizione a novembre, e sarà possibile fare dei colloqui ‘fast’ sopra la ruota panoramica.

"Sarà importante prenotare prima e lo dico alle famiglie e ai ragazzi interessati a partecipare", ha poi ricordato l'assessore. "Tutti gli eventi si svolgeranno all'insegna del distanziamento sociale e in completa sicurezza, ma consentendo ai ragazzi di rivedersi e stare insieme comunque". Per tutte le info e il programma basta andare sul sito o chiamare lo 0102491310.