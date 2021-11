Nuovo digitale terrestre in Liguria: le vostre domande alla mail nuovodigitale@primocanale.it

GENOVA - La Liguria si appresta a passare al nuovo digitale terrestre. A maggio del 2022 ci sarà un primo passaggio al digitale, verranno di fatto cambiate tutte le frequenze delle emittenti locali e nazionali. Il rischio sarà di non vedere più televisioni, che si abbia o meno il televisore adatto. Il passaggio vero e proprio, completo, avverrà nel 2023. secondo gli studi di settore l'82% delle televisioni non è adatto a ricevere il nuovo digitale terrestre.

Al momento l'informazione sul tema è ancora poca ma ci sono una serie di problematiche da risolvere. Dalla questione antenne dei privati a quelle dei condomini dove è chiamato in causa l'amministratore.

Primocanale in questi mesi è impegnato a spiegare nel dettaglio cosa accadrà e quali sono i diversi passaggi.

Sul sito Primocanale.it troverete le risposte e i chiarimenti in modo da arrivare pronti al passaggio alla nuova tecnologia.