Nuova allerta meteo per neve in Liguria a partire da domani

GENOVA - Il nuovo anno inizierà con la neve in Liguria. Il centro meteo idrologico della regione Liguria, ha infatti emesso una allerta meteo per neve a partire dalla mezzanotte di oggi, di colore giallo dalle 6 alle 24 del primo di gennaio sull'imperiese e nelle zone interne dell'imperiese e dell'estremo ponente.

Sempre di colore giallo dalle 6 alle 15 sulla parte centrale della regione del genovese e del savonese, arancione dalle 15 alle 24 sempre nella parte centrale e nei comuni interni del centro della Liguria.

Gialla dalla mezzanotte alle 12 nelle zone interne del savonese e in Val Bormida, che poi diverrà arancione dalle 15 alle 24.

Allerta gialla dalle 6 alle 15 anche sul Levante ligure e nelle zone interne del levante e in Val D'Aveto. Dalle 15 alle 24 diverrà di colore arancione nelle zone interne del levante e in Val D'Aveto.

Per quanto riguarda le previsioni nel dettaglio:

Dalle prime ore del primo gennaio deboli nevicate a tutte le quote nell'interno del savonese e possibili spolverate sulle zone interne del levante; dal primo mattino deboli nevicate a tutte le quote su interno savonese e del levante, sopra i 200 m sull' interno del genovese occidentale, sopra gli 800/900 m nello spezzino, moderate sopra i 700/ 800 m su interno dell'imperiese; intensificazione dei fenomeni dal pomeriggio con nevicate moderate, possibili rovesci nevosi e possibile interessamento della costa con spolverate dal Savonese al ponente Genovese (quota neve fino a 100/200 m in entrambi i casi). Le nevicate moderate proseguiranno anche per il 2 gennaio.