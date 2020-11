Non indossa la mascherina e aggredisce capotreno con un coltello

GENOVA - Si era rifiutato di indossare la mascherina a bordo di un treno, l’uomo arrestato dalla polizia ferroviaria alla stazione di Genova Brignole. Il capotreno, aveva invitato l’uomo ad indossare il dispositivo di protezione mentre si trovava a bordo di un convoglio regionale in partenza, ma anziché accogliere la richiesta, il quarantaquatrenne, senza fissa dimora, ha estratto un coltello a serramanico e lo ha puntato alla gola del ferroviere.

Il Capotreno si è quindi subito allontanato dall’aggressore e ha chiesto l’intervento della Polfer. Gli agenti sono riusciti ad individuarlo mentre stava cercando di darsi alla fuga. Raggiunto, ha reagito colpendo ripetutamente con calci e pugni i due poliziotti i quali sono riusciti a bloccarlo e a sequestrargli il coltello con cui aveva minacciato il ferroviere.

E’ stato arrestato per resistenza e violenza a pubblico ufficiale, oltre che per minaccia e lesioni aggravate e per il porto abusivo di arma da taglio. I poliziotti hanno riportato diverse contusioni e sono stati costretti a recarsi al pronto soccorso dell’ospedale per le cure del caso.

"Solidarieta' al capotreno minacciato e auguri di pronta guarigione ai due agenti che sono stati aggrediti", è stata espressa via Facebook dal presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, dopo aver appreso la notizia.