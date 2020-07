Nelle colline del borgo "tra i più belli d'Italia" il Premio Vermentino in due giornate

DIANO CASTELLO - Il 28 e 29 agosto, a Diano Castello, torna il Premio Vermentino. E' la ventisettesima edizione di una rassegna con assegnazione di svariati riconoscimenti.

L'anno scorso il primo premio fu vinto dall'azienda agricola Zangani di Santo Stefano Magra, il premio della giuria popolare era andato all'aazienda agricola Balin di Diano Castello.

Nel 2020, per la prima volta, si svolge in due giornate, durante le quali i visitatori potranno degustare i vini in "concorso", partecipare a conferenze, assistere a spettacoli trovando punti ristoro, un mercatino a km0: "Tutto nel rispetto delle normative anti Covid" spiegano gli organizzatori.



Presente Paolo Massobrio a presiedere la commissione composta da 8 sommelier. Oltre ai produttori liguri -sia di ponente che di levante. stanno arrivando adesioni -c'è tempo sino al 7 agosto- anche da altre regioni: Toscana, Sardegna, ma anche dall'Umbria e Puglia. La previsiione è di oltre 40 etichette partecipanti.



In occasione dell'evento avrà luogo un gemellaggio con il Comune di Neive, paese che ha molte affinità con Diano Castello, e i suoi rossi. Un gemellaggio all'insegna della cucina e dello sport, infatti i sarà anche una partita maschile di pallapugno tra Nievese e Amici del Castello). Nella pallapugno, Diano Castello è campione d'Italia in carico a livello femminile.



La manifestazione è patrocinata anche da Ministero delle Politiche Agricole, da Regione Liguria e si avvale della collaborazione dell'Enoteca Regionale.



Per promuovere il Vermentino e il premio, nei mesi di agosto e settembre una decina di ristoranti del comprensorio proporranno piatti abbinati e preparati con il vino simbolo. Inoltre, dopo tanti anni, tornano i Dian, speciali corzetti (de.co. di Diano Marina) che tra gli ingredienti vantano il Vermentino delle valli dianesi e l'olio riviera ligure dop, prodotto appositamente da un pastificio artigianale.



"Uno dei piatti che meglio si abbina con il Vermentino è il cappon magro" spiegano da Diano Castello.



I due spettacoli serali saranno un concerto narrante (a cura Associazione Zebo) e lo spettacolo teatrale "Storie di Uomini e di vini" di e con Pino Petruzzelli.

"Durante le giornate di fine agosto, infine, il nostro paese riceverà simbolicamente il vessillo di Borgo tra i più belli d'Italia" conclude il sindaco Romano Damonte.