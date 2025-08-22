È morta la giudice Anna Ivaldi, mandò a processo Donato Bilancia

È morta a 77 anni la giudice Anna Ivaldi. Una collega dalle doti "di grande umanità e professionalità che l'hanno fatta apprezzare e distinguere tra i colleghi; per molti anche una cara amica e per tutti senz'altro un esempio di serietà e impegno personale", sottolinea il procuratore aggiunto Federico Manotti, presidente della sezione ligure dell'Associazione nazionale magistrati.

Ivaldi è stata la giudice per le indagini preliminari che rinviò a giudizio il serial killer Donato Bilancia

Ivaldi è stata la giudice per le indagini preliminari che rinviò a giudizio il serial killer Donato Bilancia. Prosciolse anche i 93 no global che erano stati arrestati dalla polizia durante l'irruzione alla scuola Diaz nel luglio del 2001 durante il G8 a Genova. È stata anche presidente della Corte d'assise dove si è occupata del processo a carico di Katerina Mathas, la mamma del piccolo Alessandro per la cui morte è stato condannato in via definitiva Antonio Rasero. Aveva anche assolto Luca Delfino dall'accusa di avere ucciso la ex fidanzata Luciana Biggi, la notte del 28 aprile 2006 in un vicolo del centro storico di Genova.

