Napoli-Genoa 1-0 LIVE

GENOVA - Genoa in campo al San Paolo di Napoli contro i partenopei allenati da Gennaro Gattuso. Perin fuori causa dopo la positività al covid-19. In porta tocca a Marchetti. Anche Schone è risultato positivo al Covid e non è partito per Napoli. si trova in isolamento, è asintomantico. Genoa e Napoli sono reduci da due vittorie e vogliono proseguire sulla strada tracciata.

GLI SCHIERAMENTI - Poche modifiche rispetto alla vittoriosa partita di domenica scorsa contro il Crotone per Maran. Detto di Marchetti tra i pali, Biraschi, Goldaniga e il rientrate Masiello completeranno il reparto difensivo. A centrocampo Pellegrini e Zappacaosta esterni con Lerager, Badelj e Zajc in mezzo sulla mediana. In attacco Pjaca e Destro con Pandev che parte dalla panchina. Il Napoli risponde con un 4-2-3-1. Meret in porta, Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly e Hysaj a comporre la linea difensiva. Fabian e Zielinski centrali bassi a fare muro, Lozano, Mertens e Insigne in appoggio alla punta Osimhen. Direzione arbitrale di Gianluca Sacchi di Macerata, Stasera alle 21 su Primocanale gli approfondimenti con Liguria in A.

PRIMO TEMPO - Primi minuti di studio al San Paolo. Poi al 10' il Napoli passa. Mertens dalla sinistra serve dalla parte opposta Lozano che sfugge alla marcatura di Pellegrini e da distanza ravvicinata batte Marchetti. Napoli-Genoa 1-0. I rossoblù soffrono la pressione dei padroni di casa che continuano ad attaccare. Osimhen non arriva all'appuntamento per poco ben contrastato da Goldaniga. Poi è il Genoa a dare un segno di vita con Lerager che calcia male da ottima posizione. Decisamente un'occasione divorata dal centrocampista rossoblù. Un minuto e sono i Partenopei a sfiorare il raddoppio ancora con Lozano il cui diagonale finisce fuori per un pelo. Insigne è costretto ad abbandonare il campo per un problema al polpaccio, al suo posto entra Elmas. E' ancora Osimhen a sfiorare il raddoppio con un colpo di testa che finisce alto sopra la traversa. Lungo possesso palla del Napoli con i rossoblù che cercano di alzare il pressing. Pjaca sguscia via ma il suo cross si perde nel deserto. Poi è Zappacosta che tira dal limite dell'area con la palla che termina alta. Segnali di ripresa. Il primo tempo prosegue senza ulteriori sussulti. Squadre negli spogliato dopo due minuti di recupero, Napoli-Genoa 1-0 gol di Lozano al 10'.

SECONDO TEMPO -

IL TABELLINO

NAPOLI 1

GENOA 0

GOL: 10' Lozano (N)

AMMONITI:

NAPOLI: Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Fabian, Zielinski: Lozano, Mertens, Insigne (22' Elmas); Osimhen. Allenatore Gattuso.

GENOA: Marchetti; Masiello, Goldaniga, Biraschi; Pellegrini, Zajc, Badelj, Lerager, Zappacosta; Pjaca, Destro. Allenatore Maran.

ARBITRO: Sacchi di Macerata.